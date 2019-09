Université de La Réunion: 155 étudiants étrangers font leur rentrée

Le 06/09/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 282

Les nouveaux étudiants étrangers de l’Université de La Réunion font leur entrée. Ils sont 155 de 42 nationalités différentes à avoir intégré le programme d’échange cette année. L’équipe de direction de l’établissement leur a souhaité la bienvenue ce vendredi, avant de rappeler que l’université détient le label "Bienvenue en France" et se situe parmi les 25 premiers établissements labellisés.



Pour ceux qui ne sont pas encore à l’aise en Français, une plateforme "Français langue étrangère" en ligne est proposée avant leur arrivée ainsi que des cours intensifs avant le début des cours. Au long de l’année, des modules permettent de parfaire son Français et même d’apprendre le Créole.





Une bourse "d’excellence"



Ce n’est pas le cas d’Aro Falinirina, étudiant de 27 ans en biodiversité, originaire de Madagascar ; ses études à l’Institut halieutique et des sciences marines ayant été en Français. Mais son arrivée à l’Université de La Réunion n’était pas évidente. Les revenus de ses parents ne suffisant pas pour l’attribution d’un visa, c’est grâce à une bourse d’excellence qu’Aro a pu s’inscrire en Master 2 de biodiversité à La Réunion. Il s’agit d’une bourse propre à l’Université de La Réunion qui permet aux meilleurs étudiants de l’océan Indien et de la Chine de venir étudier chez nous.



"Ici le diplôme est reconnu à l’internationale et est de meilleure qualité, affirme-t-il, et j’aimerais poursuivre avec un doctorat si je peux obtenir une deuxième bourse". L’objectif pour Aro : "Ramener ce que j’ai appris à Madagascar pour enseigner à mon tour à l’institut".



"La gentillesse et la patience des gens ici"



Deux Américains sont aussi parmi les nouveaux étudiants : Sophie Mather de l'Ohio, 20 ans, qui a pour projet d’enseigner le Français dans son pays, et Derreck Wiberg du Minnesota, 22 ans, francophile et étudiant en génie mécanique. "J’aimerais mêler le Français et le métier d’ingénieur, explique-t-il, peut-être en travaillant pour une compagnie française". Ayant déjà passé deux ans en métropole en tant que missionnaire, il cherchait une région différente. "C’est une île tropicale, mais française, affirme-t-il, elle est unique avec sa culture créole".



C’est aussi ce qui a attiré Sophie : "Je cherchais un endroit français à l’extérieur de la métropole pour pouvoir apporter une autre perspective lorsque j’enseignerai la langue". "Ce qui m'a donné envie, c'est aussi lorsque j'ai vu le volcan et les paysages et le fait que personne ne connaissait cette île", précise la jeune femme. Ce qui l’a marquée le plus, c’est "la gentillesse et la patience des gens ici". "Sans parler de la beauté du lieu et cette proximité entre les montagnes, la mer, les rivières et les cascades". Tous deux passent un semestre à l’Université de La Réunion avant de poursuivre leurs études aux États-Unis.