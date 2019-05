Urgence Climatique: Le PS St-Paul invite à voter pour la liste Envie d'Europe de Raphaël Glucksmann

Ce vendredi 24 mai, la marche pour le climat initiée par les jeunes a eu lieu à Saint-Gilles. Nous sommes solidaires de ces jeunes qui se fédèrent dans ces manifestations pour notre environnement ces dernières semaines. Car ici, à la Réunion, avec la montée programmée des eaux marines, dans deux générations, une bonne partie des bas pourraient se retrouver submergés.



Or c’est là que se concentre le cœur de l’activité économique de notre île. Cette prise de conscience de l’urgence environnementale, est finale- ment pour nous, réunionnais, une question vitale. Parce que nous risquons fort de ne pas survivre économiquement à cette montée des eaux inéluctable si rien n’est fait ici et maintenant.



Car ici, à la Réunion, la question environnementale qui est liée à la santé humaine nous amène à nous interroger sur nos pratiques agricoles locales, alors que l’agriculture est une activité économique essentielle sur notre île. Près de 60 % de la surface agricole utile de l’île, est constamment aspergée par au moins une quinzaine de produits différents.



N’est-il pas grand temps qu’à l’échelle locale, et grâce à l’Union européenne, nous soutenions nos agriculteurs afin qu’ils puissent avoir les moyens réels de se réorienter.



Les jeunes réunionnaises, jeunes réunionnais, doivent croire en l’Europe, en la nécessité de sa puissance, en sa capacité à être un leader mondial dans le combat à mener face à l’urgence climatique. Les étoiles de l’Europe se doivent de faire briller la lumière de l’espoir dans nos yeux de jeunes citoyens européens unis et désireux d’un avenir meilleur.



Nous avons envie d’une Europe plus respectueuse de l’homme et de la nature, d'une Europe plus protectrice, d’une Europe plus solidaire, d’une Europe plus juste.



A l’élection européenne de ce dimanche 26 mai, il n’y aura qu’une seule liste qui est à la fois écologiste, qui est à la fois humaniste et qui est à la fois de rassemblement des forces de gauche. C’est la seule liste qui peut faire basculer le Parlement Européen.



Et cette liste, c’est la liste Envie d’Europe écologique et sociale conduite par Raphaël Glucksmann.