"Utilisation des voitures sonos réglementées : Une atteinte déguisée contre l’expression démocratique"

Le 03/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 114

Jean-Hugues Ratenon commente l'arrêté municipal pris par Daniel Gonthier, maire sortant de Bras-Panon et candidat aux municipales, concernant l'utilisation des voitures sonos. Un arrêté que Jean-Hugues Ratenon qualifie de "complètement ridicule" :

"Vendredi dernier, en fin d’après-midi, le maire sortant de Bras Panon a cru bon de prendre un arrêté réglementant l’utilisation des voitures sonos imposant des horaires, 16h-19h, complètement ridicule.



Si on peut être d’accord pour restreindre voire interdire la diffusion de musique, je suis totalement opposé d’interdire les prises de paroles dans les quartiers d’autant que la campagne électorale officielle est ouverte depuis ce lundi.



A minima, Mr Daniel Gonthier aurait pu se concerter avec tous les candidats et définir un plan commun de communication qui ne lèse personne et ne donne pas l’impression d’une manœuvre. Car les réunions de quartiers débutent en général vers 18h. Quelle est encore l’utilité d’annoncer ces réunions entre 16-19h ? ça ne sert strictement à rien. C’est une façon plutôt d’empêcher les candidats de s’exprimer et de faire connaitre leur projet.



Monsieur Daniel Gonthier doit réviser son arrêté et ouvrir la possibilité d’utilisation des voiture sonos entre par exemple 10h à midi et de 15h à 18h.



La censure n’est jamais bonne. Le débat démocratique s’impose à tous. "



Jean Hugues RATENON

Candidat au poste de maire à Bras Panon