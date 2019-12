VIDEO : Cauchemar pour Maeva Coucke, elle chute en bikini à Miss Univers

La rousse Maeva Coucke a vécu le pire cauchemar d'une Miss hier soir. La Française a chuté, lors de son passage en bikini, pendant la soirée Miss Univers. La jeune femme a très bien réagi à cette glissade impressionnante et s'est classée dans le Top 10 de la finale.

Elle a glissé et a fait une lourde chute, heureusement sans gravité. Encouragée par le public la française Maëva Coucke s'est relevée avec le sourire