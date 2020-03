[VIDEO] Coronavirus: Bagarre générale dans un supermarché de l'île

Le 17/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 17407

Les supermarchés de La Réunion sont pris d’assaut ce matin alors que des mesures de limitation des déplacements seront appliquées sur notre île dès 15 heures. Un comportement inexplicable puisque ces grandes surfaces et autres commerces alimentaires resteront ouverts et qu’il sera possible de faire ses courses malgré ces restrictions.



Ce matin encore les chariots sont remplis à ras-bord alors qu’aucune menace de pénurie ne plane sur La Réunion. Avec autant de monde dans les rayons et si peu de savoir-vivre, la tension est montée ce matin dans un supermarché de l’île, au point qu’une bagarre a éclaté près des caisses.



Sur cette vidéo publiée ce matin sur les réseaux sociaux, on peut voir plusieurs personnes en venir aux mains pour une raison inconnue, pendant que le vigile et d’autres clients tentent de les séparer.



Ce triste spectacle se déroule sous les yeux de dizaines de clients et même d'enfants.



Si le coronavirus ne marquera sûrement pas la fin de notre société, la bêtise des gens pourrait bien nous mener à notre perte.