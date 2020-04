[VIDEO]: Impressionnant le cyclone intense HAROLD et ses vents destructeurs sur l'île de Kadevu aux Fidji

➡️près avoir semé la désolation sur les îles Santo et Pentcost de l'archipel des Vanuatuvient de frapper durement certaines îles des Fidji.➡️ Gold Radio disponible sur internet a diffusé tous les bulletins en direct. La Nouvelle Zélande a annoncé son intention d'offrir une aide humanitaire et matérielle d'urgence.De son côté le Premier Ministre des Fidji a été contraint d'intervenir à la radio dans un discours officiel pour signaler que toutes les personnes contrevenant le couvre-feu seraient verbalisées ou même incarcérées.Certains commerçants vendaient des légumes à ciel ouvert alors que le cyclone se rapprochait dangereusement.Des curieux allaient prendre des photos de la houle cyclonique.Cependant une fois le coeur du cyclone aux portes de lîle de Kadevu il fut absolument impossible de sortir sans risquer sa vie tellement les rafales dépassant largement 200km/h étaient impressionnantes.➡️ Les autorités viennent d'annoncer sur Gold Radio qu'il faudra certainement plusieurs semaines pour avoir une idée précise du bilan que l'on espère uniquement matériel suite au passage du puissant météore.➡️ Je poste si cela vous intéresse des vidéos, des animations satellite et des informations cycloniques sur ma page Facebook ➡️