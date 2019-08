[ VIDEO] La houle atteint presque 4m en moyenne la nuit prochaine, weekend agréable prévu

1:

cet après midi

la couverture nuageuse péi prend possession de l'intérieur de l'île. Elle n'est pas très épaisse et les sommets émergent.Son épaisseur est un peu plus marquée sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où quelques averses isolées sont possibles.2: le temps reste agréable sur les plages avec une température sous abri tutoyant 28° en début d'après midi. A 11heures MétéoR Océan Indien enregistre 28.2° à Grand Fond/Saint Gilles.3: les conditions sont très agréables au sommet du volcan. Météo France rapporte 16° sous abri à 11h. Les éclaircies devraient dominer cet après midi;Le Maïdo devrait toiser les nuages cet après midi.4: le vent de Sud est modeste. Quelques pointes de 40 à 50km/h sont observées sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose.Sur le Sud et le Nord-Est il est faible à modéré. Les brises dominent en montagne.