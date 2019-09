[VIDEO] Le Super Ouragan "DORIAN" sème le chaos aux Bahamas

Le 02/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1613

Abaco dévastée et Grand Bahama actuellement dans la tourmente

2019 SEPTEMBRE 02 11h REUNION



NB: vidéo en bas de page avec les premières images impressionnantes du chaos sur l'île d'Abaco.



L'ouragan DORIAN classé en catégorie 5 (la maximale) sème la désolation sur les îles Nord des Bahamas que sont Abaco et Grand Bahama.



Je suis branché en permanence sur la radio "1540 The National Voice" qui émet en direct des Bahamas depuis une région moins impactée par le Super Cyclone.



Il a été dit que l'aéroport est complètement inondé sur Grand Bahama.



Plus à l'Est Abaco qui a été frappée de plein fouet est dévastée.



Actuellement il fait nuit sur les Bahamas et sur la radio les journalistes locaux répètent qu'ils redoutent au plus haut point ce que la lumière du jour mettra en évidence...



Comme prévu DORIAN a ralenti et prolonge donc les conditions catastrophiques que sont des vents extrêmes avec des rafales de 300km/h et plus, des pluies torrentielles et encore plus grave la marée de tempête qui inonde plusieurs régions de l'archipel.



Selon le National Hurricane Center( NHC) DORIAN a atteint une intensité exceptionnelle pour la zone avec des vents soutenus de 160noeuds sur 1minute ( = 300km/h) ce qui le classe comme le plus violent ouragan à avoir frappé les Bahamas dans toutes les archives.



Le Super ouragan se déplace à moins de 10km/h. La Floride et les côtes Est des Etats Unis restent sous la menace potentielle d'un impact direct dévastateur même si les tendances plaident pour un recourbement de la trajectoire juste au large des côtes.



NB: vidéo en bas de page avec les premières images impressionnantes du chaos sur l'île d'Abaco.



Je ferai un nouveau point sur DORIAN ce soir.