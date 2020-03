[VIDÉO] Le ti moment météo de PH du jeudi 26 Mars 2020

➡️ Ce petit moment j'espère le partager en toute simplicité avec vous le plus souvent possible.La plupart du temps je le partagerai au moyen d'une petite vidéo sans prétention mais qui mettra l'accent sur des phénomènes météos, des recherches ou lectures météos que je ne peux pas partager au moyen des bulletins quotidiens.➡️ Il est possible qu'à l'avenir je visite avec vous les sites des passionnés qui sont souvent d'une qualité rare et que j'aille enregistrer la parole de ceux qui font vivre ces sites.J'aimerais aussi beaucoup pouvoir recueillir votre vécu cyclonique ou autre...Enfin je ne sais pas quelle sera la fréquence de nos petits rendez-vous. Cela dépendra de l'actualité météo...➡️ Je laisse la porte ouverte aux évolutions et je commence bien modestement. Merci pour votre indulgence et votre intérêt.ps: ci-dessous deux images en haute résolution duqui a évolué sur le Sud Ouest Indien en Janvier 2018. Son oeil reste mémorable.➡️