[VIDÉO] Le ti moment météo de PH du lundi 06 Avril 2020: les îles Vanuatu craignent un nouveau cauchemar cyclonique

➡️ Les îles Vanuatu situées à un peu plus de 500 km au Nord-Est de la Nouvelle Calédonie sont placées en alerte maximale .est aux portes de l'île de Santo dans le Nord des Vanuatu.➡️ Les Vanuatu ne veulent pas revivre l'incroyable cauchemar de Mars 2015. Elles furent terriblement frappées par le Cyclone Très Intense (Super Cyclone) PAM(17P) qui avait dévasté la capitale Port Vila. HAROLD(25P) évolue plus au Nord . On peut espérer que son impact sur la population dans son ensemble soit inférieur à celui de 2015 mais le danger est important néanmoins.➡️ L'intensité actuelle du cyclone est encore un plus élevée que celle dequand celui était passé à environ 60km de Maurice et de la Réunion. Nos deux îles en dépit d'un impact majeur avaient fort heureusement échappé de très peu aux vents les plus violents autour de l'oeil de DINA.L'île de Santo apparait elle devoir être directement touchée par ce cyclone actuellement classé en catégorie 4 US ( la plus forte étant la 5).➡️ Si vous voulez suivre l'approche du cyclone sur la radio officielle il vous suffit de cliquer ICI Les bulletins de cyclone sont lus en anglais et en français toutes les demi heures. Le français reste une des 3 langues officielles du Vanuatu avec l'anglais et le bichelamar.➡️ J'espère que ces prochains jours je n'aurai pas à vous rapporter de tristes nouvelles de cette partie du monde...➡️ Je poste si cela vous intéresse des vidéos, des animations satellite et des informations cycloniques sur ma page Facebook ➡️