[VIDEO] Météo : Persistance du temps sec et plutôt chaud

Le 01/10/2019

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 02 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 OCTOBRE 01 17h45Quelques nuages en provenance de l'océan franchissent le littoral Est. Mais ils sont peu généreux.Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.Les températures sont douces égales ou supérieures à 20° sur le littoral et supérieures à 5° dans les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le Volcan.Quelques nuages trainentsur la frange littorale entre Saint Philippe/ Sainte Rose et Sainte Suzanne/Sainte Marie.Ils sont peu actifs et le soleil prend rapidement la main.Sur le reste de l'île le soleil est souverain.Les températures maximales sous abri sont agréables allant de 18° au Maïdo à 30/31° à Saint Gilles.L'alizé s'essouffle un peu et plafonne à moins de 50km/h en rafales sur le Nord . Il rentre encore temporairement vers la Possession dans la journée.la couverture nuageuse péi avance des pentes de l'Ouest et du Sud jusqu'au littoral où le soleil finit par être bien plus discret .Les averses dans l'intérieur restent rares.Les sommets du relief restent au soleil. Le Maïdo est temporairement ennuagé en fin de matinée et en début d'après midi avant le retour des éclaircies.La mer reste agitée dans l'ensemble.Mais elle reste peu agitée sur les rivages de l'Ouest.Température du lagon: entre 24 et 25°.05h59 le 02.18h16 le 02.1017.8 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusJeudi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine avec des maximales qui pourraient localement dépasser 30° sur le littoral.Dans les cirques elles seront assez largement supérieures à 20°.Des nuages traversent le ciel de la moitié Est mais le soleil domine largement en matinée sur la majorité de l'île.L'évolution diurne favorise le développement des nuages de pentes surtout sur la moitié Ouest.Les sommets de l'île s'exposent fièrement la majorité de la journée.Le vent vient de l'Est et est ressenti modérément sur le Nord et le Sud. Les brises sont observées sur les plages de l'Ouest.La mer reste plutôt agitée au large mais est praticable près des côtes.