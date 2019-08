[VIDEO]: Ouragan DORIAN, impact majeur possible pour la Floride dans 4 jours

Le 30/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 316

L'ouragan pourrait frapper l'Etat américain au stade de cyclone intense de catégorie 4

Bonjour toutes et tous!

L'ouragan DORIAN s'intensifie graduellement. Actuellement classé en catégorie 2 ( cyclone avec rafales à 200km/h) il pourrait atteindre le stade de cyclone intense de catégorie 3 d'ici ce soir et la catégorie 4 avec des rafales d'au moins 250km/h d'ici deux jours.



D'ici là DORIAN va passer au Nord des Bahamas puis lentement se rapprocher de la Floride.



La prévision étant de plus en plus pessimiste pour la Floride les autorités ordonneront probablement ce weekend l'évacuation des zones potentiellement menacées par l'ouragan.



Le pire ne peut pas être exclu compte tenu de l'intensité prévue au moment de l'atterrissage de l'oeil dans 4 jours à un peu plus de 100km au Nord de Miami.



Non seulement l'ouragan serait alors un cyclone intense avec des vents très dangereux mais il pourrait ne se rapprocher qu'à une vitesse réduite ce qui aurait pour conséquence de prolonger la période des vents violents alors que la marée de tempête aurait tout le temps d'impacter sévèrement les côtes.

Le risque d'inondation des zones exposées par la mer serait alors important.



A 10 heures /Mascareignes DORIAN est positionné à quelques 1180km à l'Est Sud-Est des côtes de la Floride.



L'ouragan( = cyclone dans l'Atlantique) se déplace vers l'Ouest Nord-Ouest à la vitesse de 18km/h.



Les modèles et les différentes analyses s'accordent sur une menace potentielle directe pour les côtes de la Floride mais compte tenu de l'échéance qui est de 4 jours le point exacte de l'atterrage reste incertain.



Depuis plusieurs simulations le modèle européen a tendance à rapprocher l'impacte direct de la mégapole de Miami.

La prévision du Centre des Ouragans de Miami a été revue légèrement par rapport aux précédents bulletins.



2019 AOUT 30 15hJe ferai un nouveau point sur DORIAN demain.Patrick Hoareau.