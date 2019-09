[VIDEO] Super Ouragan "DORIAN": Marsh Harbour détruit à plus de 60% selon le Premier Ministre

Le 04/09/2019

REUNION

NB: vidéo en bas de page avec les détails sur l'évolution du cyclone et sur les prévisions.

L'ouragan DORIAN est rétrogradé en catégorie 2 : les rafales maximales près de l'oeil en mer sont estimées à 200km/h d'après les données des reconnaissances aériennes. Cette intensité correspond dans notre région à celle d'un cyclone tropical.



A 10h/Réunion l'oeil qui s'est élargi et a perdu en définition se trouvait à 180km à l'Est Sud Est de Daytona Beach/Floride en déplacement lent vers le Nord Nord-Ouest.



DORIAN a atteint la plus forte intensité cyclonique de l'année 2019. Il est synonyme de catastrophe hors du commun sur les îles Nord des Bahamas que sont Abaco et Grand Bahama.



Je suis branché en permanence sur la radio officielle "1540 The National Voice" qui émet depuis Nassau .



Le Premier Ministre,





Le Nord et le Centre d'Abaco ont été nettement plus ravagés que la partie Sud de l'île.



Dans son intervention il signale que 7 décès sont reportés sur Abaco.



Des milliers de personnes sont à présent sans abri sur les îles Abaco et Grand Bahama.



La population ne peut pas s'approvisionner car les magasins et supermarchés sont fermés. Les appels à l'aide pleuvent sur la radio officielle. Les gens commencent à avoir faim.



Les autorités font appel à l'aide internationale et ont déjà reçu l'assurance d'une aide conséquente de plusieurs pays de la région.



Les spécialistes américains continent d'évaluer les dégâts en accord avec les autorités locales.



Les alertes ont été levées aux Bahamas mais dans de nombreux endroits de Grand Bahama et sur Abaco tout déplacement s'avère particulièrement ardu et dangereux.



Le Premier Ministre, Hubert Minnis, aidé des officiels et spécialistes américains déclare que les premières estimations évaluent le taux de destruction à plus de 60% à Marsh Harbour situé sur l'île d'Abaco.

Je ferai un nouveau point sur DORIAN dans 24h.