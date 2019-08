[VIDEO] Sur les terres temps calme, en mer la houle grossit, vigilance accrue à partir de dimanche

Le 17/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 187

Un peu plus humide et venteux à partir de Lundi

REUNION

Bonjour toutes et tous!

L'hiver austral reste sec sur la Réunion.

La houle se renforce Dimanche sur les côtes Sud et Ouest avec la mise en place d'une

vigilance FORTE HOULE

par Météo France à partir de 16heures Dimanche .

TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LES 18 ET 19 AOUT A LA REUNION:

Voir la petite vidéo ci-dessous avec cartes, animations satellites, vidéo et commentaires+ tendance pour Maurice.

1:

Samedi après midi

2:

Nuit de Samedi à Dimanche

:

2:

Dimanche 17 Août:

3:

Lundi 19 Août: