[ VIDEO] Une limite frontale apporte des averses sur le Sud et le Sud-Est Jeudi après midi

REUNION

Nuit du Mercredi 21 au Jeudi 22 Août:

Temps potentiellement humide sur l'Est avec quelques averses passagères vers Sainte Rose, le volcan , la PDPalmistes, Takamaka ou Salazie et qui peuvent temporairement remonter jusqu'à Saint Benoît voire Saint André.



Nuit calme et ciel mi-couvert à peu nuageux ailleurs.



Les températures ne sont pas excessivement fraîches dans les hauts pour la saison.

Jeudi 22 Août:

Quelques entrées maritimes peuvent mouiller un peu du côté de Sainte Rose, des versants du volcan ou encore de Saint Benoît au lever du jour.



Sur l'Ouest et le Sud le soleil matinal répond présent.



D'ici la fin de matinée une petite dégradation nuageuse voire faiblement pluvieuse passe rapidement sur l'Ouest et s'attarde davantage sur le Sud, le Sud Sauvage, la région du volcan et remonte vers Sainte Rose voire Saint Benoît.

Des averses sont observées. Elles sont plus fréquentes sur les hauteurs du Sud Sauvage comme vers Grand Coude.



Quelques débordements pluvieux sont possibles vers Sainte Suzanne voire Sainte Marie.



Le vent s'établit au Sud et se renforce un peu après le passage de la petite dégradation. Des rafales de 40/50km/h sont possibles sur les plages de l'Ouest puis sur le Sud Sud-Est de l'île avant enfin de gagner la région de Sainte Rose.

Ailleurs les brises prédominent.



Les températures sont proches des normales donc un peu en baisse par rapport à ces derniers jours sur l'Ouest notamment.



La mer demeure encore un peu houleuse sur le Sud et l'Est.