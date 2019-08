[VIDEO] Vigilance Forte Houle: le point à midi des Roches Noires et de Ravine Blanche

Le 18/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1684

Le temps reste sec aujourd'hui et devient plus humide sur le Sud-Est lundi

Bonjour toutes et tous!

L'hiver austral reste sec sur La Réunion ce dimanche.



La houle se renforce sur les côtes Sud et Ouest cet après midi avec la mise en place d'une

vigilance FORTE HOULE

par Météo France à partir de 16 heures ce jour.

Photo:

TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LE 19 AOUT A LA REUNION:

Voir la vidéo en bas de page avec cartes, animations satellites, vidéo depuis les Roches Noires et Ravine Blanche.

1:

Dimanche après midi

2:

Nuit de dimanche à lundi

:

2:

Lundi 19 Août: