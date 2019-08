[VIDEO): la houle produit encore des creux significatifs mais s'amortit, notre beau weekend se poursuit

1:

cet après midi

la couverture nuageuse péi prend possession de l'intérieur de l'île. Elle n'est pas très épaisse et les sommets émergent.L'ennuagement est à son maximum vers 15/16heures.Quelques averses isolées sont possibles sur les hauts du Sud-Est, sur les versants du volcan mais également sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.2: le temps reste agréable sur les plages avec une température sous abri tutoyant 27/28° en début d'après midi. A 11h17 MétéoR Océan Indien enregistre 27.5° à Grand Fond/Saint Gilles.3: les conditions sont favorables aux randonnées au sommet du volcan . Météo France rapporte 14°7 sous abri à 12h. Les éclaircies devraient dominer cet après midi.Le Maïdo domine les nuages cet après midi.4: le vent de Sud est modeste mais il a tendance à gagner légèrement en vélocité dans l'après midi. Quelques pointes de 50 km/h sont observées sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose.Sur le Nord et l' Est il agrémente la journée avec des pointe de 40km/h.Après 17heures le ciel réunionnais comme à se dégager rapidement.