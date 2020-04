🌡️ Températures prévues

➡️conditions humides comme prévu sur la moitié Est de Saint Philippe à Saint Denis. Les averses sont fréquentes dans les hauts et sur les pentes. Des débordements vers la Grande Chaloupe et dans le cirque de Mafate sont probables.Sur la moitié Ouest le ciel n'est pas totalement dégagé mais les éclaircies dominent sur le littoral entre Saint Pierre et le Port.➡️retour des éclaircies sur le littoral Est et Nord. Cependant les nuages restent scotchés aux reliefs qui ont du mal à entrevoir le soleil.Dans le même temps le gris devient majoritaire sur les pentes de la moitié Ouest entre la Possession et Saint Leu.La région de Saint Pierre et ses premières pentes bénéficient de larges éclaircies maintenues par le temps venteux.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes porteuses de quelques averses chatouillent le Sud-Est et Est et la région du volcan.La nuit est fraîche dans les hauts alors que les températures minimales baissent sur le littoral à l'exception de la côte Nord et Nord-Ouest.est têtu sur le littoral Sud et il atteint son maximum entre Saint Pierre et la Pointe au Sel à coup de rafales flashant à près de 70km/h.Sur le Nord il se modère légèrement vers Saint Denis et davantage sur l'Est. Les régions Ouest et Nord-Ouest restent protégées par le relief et sont ainsi soumises aux brises.En journée on note un vent de Nord-Est qui peut rentrer vers la Grande Chaloupe et la Possession.est bien remuée par les alizés et est agitée à forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.La température du lagon est voisine de 27 à 28° .sont plus élevées sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Elles sont plus fraîches sur l'Est et le Sud-Est , dans les hauts de la moitié Est et dans les Plaines, en raison du manque d'ensoleillement. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h31 le 22 --18h02 le 21🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1017.4