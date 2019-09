VTC et chauffeurs privés: Un nouveau syndicat contre "les chauffeurs marrons"

Le 21/09/2019

Un nouveau syndicat de VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) et chauffeurs privés s’est créé à La Réunion depuis le 1er août dernier. Ce vendredi, le syndicat de chauffeurs privés /VTC de l'Océan Indien (SCP VTC OI), tenait sa première assemblée à Saint-Pierre, espérant ainsi convaincre également d’éventuels nouveaux adhérents.



Faire appel à un VTC, la pratique encore timide dans notre île prend toutefois de l’ampleur. Loin des plateformes nationalement connues comme Uber, les VTC, localement, séduisent essentiellement les touristes.



Ces trois dernières années, le nombre de VTC a triplé pour atteindre 63 chauffeurs installés officiellement, les chauffeurs privés avec capacité de transport (CAPA) sont environ une centaine. Le secteur se structure et se développe. Un secteur plombé par les "chauffeurs marrons" pratiquant des prix deux à trois fois plus bas que les chauffeurs munis de la carte professionnelle et des deux vignettes rouges obligatoires, dénonce Florence Gigan, présidente du jeune syndicat. "Arrivés à l’aéroport de Gillot, les touristes ne font pas attention, ils veulent juste un moyen de transport", déplore un chauffeur privé. En cas d’accident se pose la question de la responsabilité, ajoute Eric Ramaye, secrétaire du syndicat.



Autre point stratégique pour les VTC et chauffeurs privés réunionnais, la gare maritime du Port. Avec l'arrivée de 3500 croisiéristes par bateau durant la haute saison, le syndicat a pour objectif de permettre aux chauffeurs privés de s’installer au-dessus du parking. Les négociations ont déjà commencé avec la Fédération réunionnaise du tourisme et prochainement avec la DEAL (service de la préfecture).



"Nous, nous voulons nous battre pour l’application du Code du travail, du transport et le code du commerce et faire valoir nos spécificités réunionnaises", assure Florence Gigan. Ainsi, sans vouloir marcher sur les plates-bandes des taxis, le syndicat assure qu’"il y a du travail pour tout le monde, chaque profession ayant sa réglementation".