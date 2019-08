Vacanciers au top: journées ensoleillées, nuits fraîches, au sec

Le 06/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 361

REUNION

Bonjour toutes et tous!

Ce début d'Août garde la couleur: celle du soleil.

Photo satellite

:

TENDANCES MARDI 06 ET MERCREDI 07 AOUT à la Réunion:

1:

Météo France

2:

Mercredi 07:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 06 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 AOUT 06 08h0008h30: le soleil donne à la Réunion. A Maurice des entrées maritimes sur la moitié Est.Le soleil matinal est à un rendement quasi maximal pour une journée d'hiver austral. Il permet donc rapidement au thermomètre de retrouver une certaine dignité tropicale.En fin de matinée et en début d'après midi les 28° sous abri seront très probablement atteints à Grand Fond /Saint Gilles.Les sommets de l'île ne sont pas en reste et la visite du volcan se fera dans une douceur assez exceptionnelle pour la saison.On attend une maximale proche de 18° comme hier.signale que la valeur est bien 5° au dessus de la normale.Peu de vent sur l'île.Les nuages de l'après midi sont peu musclés. Le soleil les domine sur les sommets et sur le littoral.La haute mer est praticable.La température du lagon est voisine de 24°.annoncer un quasi copié collé de Mardi est à peine exagéré.On note un vent plus présent en rafales sur le Sud-Ouest remontant en journée jusqu'aux plages de l'Ouest.Alizé sensible également sur l'Est et le Nord-Est.L'après-midi la couverture nuageuse est un peu plus dense et se concentre sur la moitié Nord.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 18/19° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 21° CelsiusSur ce je vous souhaite de belles vacances dans notre belle île et/ou une bonne continuation.Cheers,Patrick Hoareau.