1. Pascale le 03/09/2019 14:32



si j'avais des sous sous, un emploi stable... je ne pense pas que je me serais suicidée(et même en étant pauvre j'aime trop la vie pour ça) ... et cela même si j'aurais été harcelée par 2-3 PN (pervers narcissiques)... et oui on ne trouve que ce genre de malades dans la fonction publique!!! :)

De très grands malades dangereux, intouchables qui se cachent derrière leurs fonctions et qui repèrent facilement leurs proies. Je me demande vraiment que fait le gouvernement, à quand un contrôle psychiatrique de tous les agents publiques???