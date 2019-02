Valérie PECRESSE en visite sur le site AKUO Energy

Le 28/02/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 77

Valérie PECRESSE, Présidente de la Région île-de-France a poursuivi sa visite au Port sur le site AKUO - Photovoltaïque et énergies renouvelables - ce mercredi 27 février 2019.



" Un projet construit en 2014. On a une puissance de 9 mégawatts. Uniquement sur ce site, c’est l’équivalent de 2% de production électrique pour 4000 foyers réunionnais, soit pour plus de 13500 personnes.

Pendant la construction, dans le cadre de la réinsertion professionnelle, on a proposé sur le cahier des charges de dédier 15 000 heures de travail en partenariat avec le Pôle Emploi.

L’idée sur ce projet, c’est de voir différentes techniques agricoles et de proposer la formation aux détenus. "



Akuo Energy