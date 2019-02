Valérie Soupaya Valliama : elle croit au karma

Le 27/02/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 50

La belle Valérie a 21 ans et est étudiante sur le campus du Moufia en Sciences Humaines et Sociales. Elle croit au destin et au karma, que chaque personne a un destin bien tracé, et que nous sommes libres de prendre le chemin qui nous convient le mieux. Une très belle leçon de zénitude en images également.