Valeurs Actuelles a-t-il censuré un article sur le portable oublié par Emmanuel Macron dans l'avion ?

Le 08/11/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 178

Mon attention a été attirée cette nuit par un trafic inhabituel (plus de 25 personnes connectées en même temps à une heure du matin) sur l'article qu'avait rédigé Zinfos il y a deux semaines sur le demi-tour qu'avait effectué l'Airbus présidentiel dans le ciel, entre La Réunion et l'ile Maurice , parce qu'Emmanuel Macron avait oublié son portable à l'intérieur (voir ci-dessous).Nos informations étaient indiscutables dans la mesure où nous avions publié un enregistrement des conversations entre la tour de contrôle et le pilote de l'avion présidentiel dans lequel ce dernier expliquait qu'il était revenu se poser à Gillot à la suite "d'un document oublié à bord". En fait, comme nous le révélions, il s'agissait du téléphone portable personnel du président de la République.