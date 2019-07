Vanessa Lemerle maintenue en détention

Le maintien de Vanessa Lemerle en détention a été confirmé par les juges ce mardi, rapporte la presse écrite. Pour rappel, la fille du défunt notaire Paul Lemerle avait été placée en détention provisoire en avril 2018 après la violente agression de son frère, les enquêteurs la soupçonnant d’avoir commandité l’opération qui aurait été effectuée par son compagnon.Alors qu’elle avait été relâchée sous contrôle judiciaire en avril dernier, et qu'elle avait l'interdiction d’entrer en contact avec son compagnon, elle a été aperçue en sa compagnie à Saint-Gilles en juin dernier, dans une voiture.Ce sont les gendarmes qui ont fait la découverte alors que la quinquagénaire, ivre au volant, était impliquée dans un accident, rappelle la presse écrite.Pour rappel, son compagnon est soupçonné de s'être introduit dans la maison du fils du notaire, masqué et ganté, avant de le frapper, de l’attacher à un arbre et de le menacer avec une tronçonneuse en exigeant qu’il règle rapidement la succession de l’héritage.