Vanessa Miranville: "Continuer à aller dans le sens du bien-être, du partage et de la solidarité entre les habitants"

Le 20/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 220

Vanessa Miranville prête à rempiler pour un second mandat. Mercredi, lors d'une réunion avec des habitants de Moulin-Joli, la maire de La Possession en a profité pour présenter son équipe de campagne mais aussi une partie de son programme, qu'elle souhaite "sobre et réaliste", autour des thèmes "Nature et bien-être". La première édile possessionnaise en a profité pour faire également un bilan de sa mandature, et notamment sur "l'assainissement" des finances de la commune . "Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette zone trouble et avons plus de sérénité et de capacité à agir", se félicite Vanessa Miranville. Bilan de mandat, points-clés de son programme, projets à venir…La présidente du mouvement CREA (Citoyens de La Réunion en action) se confie dans cette vidéo: