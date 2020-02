Vanessa Miranville: "La Possession est une commune gérée de façon responsable"

1. bèzement i arriv le 02/02/2020 11:16



Et la revoila abreuvant les médias de ses certitudes insipides.

L’autosatisfaction et l’autocongratulation sont les signes évidentes de la médiocrité de son auteur(e). Dans le cas d’espèce, nous n’allons pas reprendre ici tous les griefs contre cette personne car les Possessionnais, contribuables, employés communaux, jeunes et vieux, celles et ceux qui doivent se contenter d’une eau impotable; ont découvert le vrai visage de la chantre de Anticor, éthique, bienveillante, transparente, honnête, qualités que, selon elle, ont manqué à son prédécesseur qui, rappelons le, n’a JAMAIS été condamné en 43 ans de mandat de maire! En moins de 6 ans, elle a déjà une élue inéligible pour 3 ans lourdement sanctionnée par le conseil constitutionnel! En attendant d’autres développements à venir très vite! Le pré de cette dame n’est pas vert du tout; par contre son canard lé noir. A très bientôt!