Vanessa Miranville lance sa campagne pour les municipales

1. Réveillez vous le 13/10/2019 15:08



Juste un truc qui m a choqué en parlant politique ce que les français ont payé au partie politique en subvention (vérifiable sur vie publique )



J'ai arrondie les chiffres mais bon on a quand même :



- 22 millions ( en marche)

- 13 millions (les républicains) en faillite

- 6 millions (partie socialiste) en faillite

- 5 millions FN en faillite ( avec en plus son prêt Emir arabe ..curieux, plus prêt banque russe )

- 4 millions FI

- 4 millions UDI

- 3 Milions MOdem

- 1.5 Milions Europe écologie - Les verts (EELV) -

- partie radical de gauche...700 000€ lol



- UPR 0€ et pas d emprunt ( avec 6 permanent, chaine tv, ....)





LA plupart des parties SONT EN FAILLITE MAIS VEULENT REDRESSAIENT LA FRANCE....

donc question, ou va l argent de ses PARTIES ???



Quel parties demande un casier VIERGE pour ses membres ?