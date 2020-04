Vêlayoudom Marimoutou: Le retour à l'école se fera après les vacances de mai à La Réunion

Commentaires (14)

1. menfin le 14/04/2020 14:55

De toute facon, ca ne sera oas obligatoire, comme la declare le ministre. Et franchement rentré pour un mois, je vois pas l interet

2. lapograton le 14/04/2020 15:30

Ben j espère que ce Monsieur, viendra faire un tour dans une école et assistera à une classe afin de vérifier si tt ce déroule bien !!!!





allé di in marmaille joué pa avec son kamarade et rest' deboute dan ma kour san bouger





Pufffff, vraiment débile ces politiques



3. Padi le 14/04/2020 15:39

J'hésite entre le droit de retrait ou la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. A suivre...

4. martin lane le 14/04/2020 15:42

sans test et sans masque A quoi donc sert ce confinement ? Mêmes causes, mêmes effets.

5. kaskavel le 14/04/2020 15:45

Il faut bien que les gens comprennent ( s'ils ont un cerveau ) qu'au mois d'Aôut prochain pour la rentrée 2020/2021 le virus sera plus que probablement toujours là ou pas loin et pourtant faudra bien rouvrir les établissements scolaires à un moment , non ? donc autant le faire en Mai , progressivement , par demi classe par exemple .

6. Portoise le 14/04/2020 15:47

Bonne gouvernement y croire que noute tête pas bon envoye marmail l ècole protege a la faut trop fai domoune dèja confinement le dure alors aret met la merde ds la tête creole

7. didier le 14/04/2020 15:49

la rentrée pour qui ?

les élèves ?

les profs ?

les instits ?

8. philmarlow le 14/04/2020 16:01

Nous sommes informés que des malades du corona,en convalescence ou en cours de maladie , viendront dans les écoles pour témoigner de leur expérience auprès des jeunes.

Une excellente initiative qui fait honneur à notre beau pays.

Merci !

9. jlr le 14/04/2020 16:04

@1menfin : pas 1 mois , 8 semaines .

10. vince974000 le 14/04/2020 16:04

@ post 1, 1.5mois....et oui l'école c'est jusqu'à début Juillet. Sur les ~8mois que compte une année scolaire si on enlève les vacances, ca représente quasi 20% de l'année.......faut juste changer ses habitudes et penser que le mois de juin on ne bosse pas.

11. En passant le 14/04/2020 16:07

C 'est ce qui s' appelle faire du zèle M. Le Recteur .

Depuis le début , une déclaration chasse l' autre dans ce gouvernement cela vous a échappé?

12. ti man le 14/04/2020 16:09

Ce sera sans mes gamins , bande d'irresponsables . Monsieur le président ( à la Thierry Rolland ) vous êtes un salaud...