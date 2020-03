Vendredi 13h30 - Soyez vigilants : Averses localement soutenues et orages ces prochaines heures

Le 06/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1258

Animation satellite qui montre que les nuages actifs( en couleur) ont pris d'assaut le Sud et l'Ouest.





➡️ Le temps orageux signifie souvent des changements très soudains des conditions qui peuvent être dégradées très localement.



➡️ Le risque pluvieux cet après-midi concerne l'ensemble des hauts et les littoraux Sud, Ouest et Est. Le Nord-Ouest est moins exposé. Le risque orageux plus fort pour le Sud et l'Ouest.



Prudence sur les routes!





➡️ Les publications sont actualisées et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️ Les orages commencent se répéter sur le Sud et l'Ouest.➡️ Le temps orageux signifie souvent des changements très soudains des conditions qui peuvent être dégradées très localement.➡️ Le risque pluvieux cet après-midi concerne l'ensemble des hauts et les littoraux Sud, Ouest et Est. Le Nord-Ouest est moins exposé. Le risque orageux plus fort pour le Sud et l'Ouest.Prudence sur les routes!➡️

Les orages les plus récents détectés au cours de la dernière heure. Au large de Saint Pierre, aux Makes, à Saint Leu.





Météosat à 13h15. Risque pluvieux pour l'ensemble des hauts et les littoraux Sud, Ouest et Est. Le Nord-Ouest est moins exposé. Risque orageux plus fort pour le Sud et l'Ouest.





13h: pluies en 3 heures dans les stations de Météo France.