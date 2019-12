Vendredi chaud avec averses sur le Sud-Est l'après-midi,samedi grains orageux possibles sur le Sud-Ouest

Le 12/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 586

Des averses peuvent toucher les régions Nord-Ouest, Nord et Nord-Est en cours de nuit.

Prévisions pour la nuit du 12 au 13 Décembre



➡️ Le ciel se dégage en grande partie. Des averses transitent en cours de nuit au large des côtes Nord-Ouest à Nord-Est en passant par Saint-Denis. Elles peuvent toucher l'île.



🎏 Quelques rafales persistent sur les côtes Ouest.



🌊 La mer reste est belle à peu agitée.



🌡️ Les températures riment avec grande douceur générale.



Prévisions pour le vendredi 13 Décembre



➡️ Des averses peuvent encore mouiller temporairement le littoral Nord et Nord-Ouest le matin. Ailleurs le soleil répond présent.En revanche la couverture nuageuse s'impose sur les pentes avant la fin de la matinée et le gris foncé annonce les averses de l'après-midi.➡️le risque pluvieux est plus probable vers les plaines, les hauts de l'Etang Salé , les hauteurs du Sud sauvage.Un coup de tonnerre n'est pas exclu.Le littoral conserve un temps clément dans sa majorité.s'accélère localement le long des côtes Ouest et vers Sainte Rose.Des accélérations locales sont possibles sous les averses.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 13 --18h52 le13🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :