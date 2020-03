🌡️ Températures prévues

➡️des nuages sont scotchés aux pentes et reliefs de la moitié Est et mouillent localement . Ils s'étirent sur le Nord-Est et le Nord et lâchent quelques ondées. Sur la côte les entrées maritimes mouillent aussi les jardins entre Saint Jo et Sainte Marie en passant par Sainte Rose.De l'autre côté de notre pays le ciel ne précipite pas et les nuages d'altitude commencent à laisser passer le soleil.les averses s'estompent sur la moitié Est alors que les éclaircies deviennent majoritaires sur le littoral Nord et Nord-Est. L'évolution diurne reste est lente sur les pentes et dans l'intérieur.➡️le risque pluvieux est faible. A priori seules quelques averses disparates sont envisagées sur les pentes.Les éclaircies résistent assez bien sur le littoral même si les nuages d'altitude traversent notre ciel.reste bien présent sur le Sud entre Saint Philippe et Saint Pierre et sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe. Des rafales flashent à 50/60km/h au cours de la journée. Sur l'Est le vent est plus modéré alors que les brises dominent sur l'Ouest. Un vent modéré de Nord-Est peut temporairement rentrer sur la région de la Possession en journée.est agitée par l'alizé avec une houle comprise entre 1.5m et 2m principalement sur les côtes Est et Sud.Les rivages de l'Ouest bénéficient d'une mer bien plus calme.La température du lagon est voisine de 28°.sont assez proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h24 le 28 --18h21 le 27🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1014.4