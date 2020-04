Vendredi, prévisions pour la nuit prochaine: de la pluie

Le 03/04/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1238

Des nuages modérément actifs remontent vers la Réunion par le Sud en soirée. La nuit est pluvieuse sur une large moitié Sud avec des débordements probables sur le Nord. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.

Prévisions pour la nuit du 03 au 04 Avril

➡️ En début de soirée des nuages modérément actifs remontent par le Sud et touchent le littoral de Saint Gilles à Sainte Rose en passant par Saint Pierre. Les averses gagnent les hauteurs de la moitié Sud. Les précipitations peuvent localement être modérées à temporairement soutenues notamment dans les hauts et sur le Sud sauvage. Une évolution orageuse ne peut pas être exclue.Les averses débordent localement sur le Nord.D'ici la fin de la nuit le temps s'améliore même s'il reste humide sur le Sud de l'île.🎏 Le vent souffle en rafales de 50 à 60km/h vers Sainte Rose et la Pointe au Sel.de Sud-Ouest atteint 2m50 de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Ailleurs la mer est peu agitée.sont plutôt douces comprises entre 21 et 25° sur le littoral, 15 et 19° sur les pentes et supérieures à 10° au Maïdo et au volcan.➡️➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h26 le 04 --18h15 le 04🧳 La pression atmosphérique à 12h00 à Gillot : 1008.9