🌡️ Températures prévues

Vendredi: temps lourd générant de bonnes averses l'après-midi

Le 05/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 376

Vendredi après-midi: les averses les plus nombreuses et les plus marquées sont attendues sur les pentes Ouest et Sud avec des débordements sur le littoral. Un risque orageux persiste toujours pour le Sud-Ouest.

Prévisions pour la nuit du 05 au 06 Mars



➡️ En début de soirée les dernières averses se calment sur l'Ouest et le Sud-Ouest après les orages de l'après-midi.



Des nuages actifs circulent entre Maurice et la Réunion en début de nuit mais les orages devraient rester en mer.

Toutefois des entrées maritimes devraient mouiller le littoral Est et les pentes.



🎏 Les brises dominent.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée sur les côtes Ouest et Sud alors que la petite houle de Sud Sud-Ouest commence déjà à s'amortir.



🌡️ Les températures minimales sont douces et supérieures aux normales notamment dans l'intérieur et dans les hauts.





Prévisions pour le vendredi 06 Mars

Temps lourd. Averses l'après-midi avec un risque orageux sur le Sud-Ouest.



➡️ En début de matinée des nuages porteurs d'averses transitent au large des côtes Est et peuvent toucher terre.

Elles s'estompent progressivement.

Sur le reste de l'île le soleil et quelques nuages cohabitent.



En cours de matinée le gris gagne du terrain dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses localisées sont possibles avant la mi-journée.



➡️ L'après-midi est souvent humide sur les pentes et dans l'intérieur. Les précipitations estivales sont probablement plus marquées sur les pentes Ouest et Sud avec un risque orageux.



🎏 Le vent est faible mais il s'établit de secteur Nord-Est vers la Grande Chaloupe/Le Port/La Possession et du côté de Saint Philippe avec des rafales flashant à 50km/h. Il est noté aussi vers le volcan et la Plaine des Cafres.



🌊 La mer reste agitée en dehors des lagons et faiblement houleuse sur les côtes Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28 à 29°.



🌡️ Les températures maximales demeurent souvent légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h17 le 06 -- Coucher du soleil : 18h41 le 06



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.2 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 26 Cilaos 27 Salazie 27 ➡️des nuages porteurs d'averses transitent au large des côtes Est et peuvent toucher terre.Elles s'estompent progressivement.Sur le reste de l'île le soleil et quelques nuages cohabitent.le gris gagne du terrain dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses localisées sont possibles avant la mi-journée.➡️est souvent humide sur les pentes et dans l'intérieur. Les précipitations estivales sont probablement plus marquées sur les pentes Ouest et Sud avec un risque orageux.est faible mais il s'établit de secteur Nord-Est vers la Grande Chaloupe/Le Port/La Possession et du côté de Saint Philippe avec des rafales flashant à 50km/h. Il est noté aussi vers le volcan et la Plaine des Cafres.reste agitée en dehors des lagons et faiblement houleuse sur les côtes Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28 à 29°.demeurent souvent légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h17 le 06 --18h41 le 06🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.2

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France. Au dessus des normales surtout dans l'Est et l'intérieur. Notez qu'il fait encore 30° à 18heures à Gillot et au Port.





Pluies des dernières 24heures rapportées par les stations de Météo France. Les averses orageuses de cet après-midi ont aidé les cumuls sur le Sud-Ouest.





Analyse de la situation de surface jeudi après-midi.