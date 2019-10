Venez déguisés pour la 3ème édition du Roller en musique !

Le 01/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 65

La seconde édition avait rassemblé au gymnase du Guillaume pas moins de 80 patineurs, petits et grands, novices ou confirmés. Devant le succès de cette animation sportive, un troisième rendez-vous vous est proposé ce samedi 5 octobre de 14h à 20h toujours au gymnase du Guillaume. De 14h à 20h, venez patiner librement et en musique s’il vous plait ! L’entrée est gratuite et ouverte à tous.



Prévoyez vos patins ou rollers, même si quelques rollers peuvent être prêtés sur place pour celles et ceux qui n’en auraient pas.



Nouveauté cette année, Une petite surprise attend les patineurs et patineuses qui viendront… déguisés!



Pour les petits creux, vous pourrez vous restaurer sur place : crêpes, gâteaux et boissons pour faire le plein d’énergie ! Et repartir !



Plus de renseignements : saintgilleshockeyclub@yahoo.fr