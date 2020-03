Venez donner de la voix lors de cette 2ème édition du Tremplin Music’Al Run !

Le 02/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 70

C’est parti pour la 2ème édition du Tremplin Music’Al Run ! Organisée par la SHLMR, cette manifestation est en réalité un concours ouvert aux artistes amateurs en solo, duo ou groupe sans limite d’âge, résidant à La Réunion.Pour participer, rien de plus simple, les candidat.e.s amateurs doivent proposer une vidéo d’une composition musicale originale avec ou sans paroles. Tout genre musical est accepté, mais attention les covers ou reprises sont interdits. La vidéo doit être enregistrée obligatoirement dans le lieu de vie du candidat (dans son logement, dans le hall de sa résidence, devant son immeuble ou sa maison, dans son jardin, etc.).Il suffit alors aux candidat.e.s d’héberger leurs vidéos sur YouTube, de se créer un compte sur le site www.tremplinmusicalrun.re en cliquant sur le bouton « Inscription » et de suivre les quelques étapes pour candidater au concours.Pour les candidat.e.s ne pouvant pas se filmer ou n’ayant pas de vidéo, la SHLMR propose 2 journées de tournage totalement gratuites, les samedis 29 février à Saint-Denis et 7 mars à Saint-Pierre ! Venez avec votre voix, vos instruments et/ou votre bande son, la SHLMR se charge du reste. Plus d’informations sur leur page facebook Tremplin Music’AL RUN 8 finalistes seront sélectionnés et participeront à 4 concerts en pied des immeubles de la SHLMR, avec des artistes locaux.A l’issue de ses 4 concerts, le jury désignera le grand gagnant.Suivez le concours et les candidat.e.s sur la page Facebook Tremplin Music’AL RUN