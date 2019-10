Venez plonger les Mains dans la Terre !

Le 11/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 119

L’association ou Gign’ en collaboration avec AAPNR présente ce samedi 19 octobre, la manifestation “Les mains dans la terre” de 9h à 17h à Bois Rouge Plateau Fernand. Un événement familial, ludique et gratuit autour de la nature et de ses richesses.



Plantation d’arbres endémiques, atelier ruche et jeux ludiques, découverte de l’aquaponie ou des insectes et auxiliaires de culture, fresque collective, land art, fabrication de cosmétique et produits naturels… Plusieurs activités sont proposées aux familles, petits comme aux grands.



Plusieurs associations seront également présentes ce samedi 19 octobre pour assurer l’ambiance : L’association Pavé Bellemène, Kaz maron mouvement Kiltirel, l’association Noularivé et l’école du jardin planétaire.



Vien à zot !