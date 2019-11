Venez testez votre vue dans les quartiers

Le 22/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 90

La ville de Saint-Paul organise à nouveau des tests visuels gratuits destinés à tous les publics dans plusieurs secteurs de la commune en décembre 2019. L’occasion de pratiquer des dépistages.



Le premier d’entre eux se tiendra le mardi 3 décembre au Case de l’Hermitage Fonds de puits, de 9 à 11 heures. Le second se déroulera le jeudi 5 décembre à la Maison Célestin de Bois Rouge, de 9 à 11 heures.



Et le dernier aura lieu le jeudi 12 décembre au Local commun résidentiel du groupe d’habitations Frangipaniers à Champs de Merle à l’Éperon. De 9 à 11 heures toujours.



Cette série de tests s’inscrit dans le cadre du Plan d’activités occupationnel (PAO) « Santé » mis en œuvre par la cité saint-pauloise, également labellisée “Ville Santé” par l’OMS.



C’est donc le moment idéal pour venir tester votre vue lors de cette action dont le slogan est le suivant « La Santé au plus près de chez vous ».