Vent: Excès de vitesse à la Pointe des 3 Bassins, rafales jusqu'à 90km/h

Le 03/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 206

Impossible de rester sur la plage à faire du farniente

2019 JUIN 03 03 16h45Graphique: rafales à 16heures dans les stations de Météo France. 90km/h près de la Saline, encore pratiquement 70km/h à Gillot.Après les 82km/h de Gillot de l'autre côté de l'île sur les plages de l'ouest on n'est pas en reste.L'alizé atteint son paroxysme dans la région deou se situe la stationCette dernière rapporte une rafale à 90km/h alors que plusieurs rafales proches des 80km/h avaient été rapportées un peu avant.L'alizé va demeurer véloce demain mais devrait légèrement faiblir néanmoins.Mercredi il tournera progressivement au secteur est et les plages de l'ouest seront alors davantage abritées.Notons que le Boucan était nettement plus au calme aujourd'hui que l'Hermitage ou même les Roches Noires.Cheers,Patrick Hoareau.