Vent et soleil majoritaires cet après-midi, mais il fait rapidement (bien) frais ce soir

Pas plus de 7° au volcan à 13heures!

En revanche dans les hauts il fait frais voire froid comme au volcan

cet après midi

la nuit prochaine

5: demain Mercredi le vent tourne à l'est sud-est et souffle encore en rafales mais faiblit un peu plus. L'ennuagement dans les hauts l'après midi pourrait être plus marqué qu'aujourd'hui .

6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

2019 JUIN 04 12h30Le satellite Terra a capturéà 11heures ce matin. Soleil majoritaire sauf sur les versants est du volcan et les hauts de l'ouest en particulier. L'alizé vigoureux maintient le littoral sous le soleil. NASA US.1: le léger affaiblissement de l'alizé est à peine perceptible. Il souffle sans relâche.. On peut tout de même noter que jusqu'à présent les brises dominent sur les plages de l'ouest notamment du côté de la Saline ce qui contraste très nettement avec hier. Toutefois les vents devraient rentrer au moins un peu vers la Saline et Saint Leu cet après midi.La région située entre le Boucan et la Possession en passant par le Port reste à l'abri du relief comme hier.2: l'alizé est sensiblement plus sec qu'hier . L'ensoleillement permet aux températures sur le sud et le sud sauvage en particulier de retrouver des niveaux convenables.3:les averses sont plutôt limitées sur l'île même si le ciel est nuageux voire temporairement pluvieux vers Colimaçons et les hauts de l'ouest ou la Plaine des Palmistes ou encore sur les versants est du volcan et le littoral adjacent.Une fois le soleil couché les températures baissent assez rapidement notamment dans les hauts de l'ouest mais la sensation de fraîcheur est perceptible aussi sur le littoral.4:l'alizé reste sensible et expose le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Saint André à des passages d'averses plus particulièrement en seconde partie de nuit.La haute mer est houleuse et les sorties sont déconseillées.en moyenne les températures sont encore un peu plus fraîches qu'hier. Il fait froid au volcan(7.4 ° à 13heures). Dans les hauts du sud sauvage les températures sont en hausse car les pluies ont cessé.en moyenne les températures sont stables grâce à l'ensoleillement observé aujourd'hui sur le sud et l'est contrairement à hier, nette différence à Saint Pierre par exemple.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.