Venteux et humide sur l'Est lundi mais d'ici mercredi le vent s'essouffle et le beau temps revient

Le 23/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 628

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 23 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 23 07h30Photo satellite de 7heures: des bandes pluvieuses poussées par les vents sont situées au large des côtes Est et vont encore apporter des averses ce matin. La moitié Ouest est protégée.La matinée est encore rythmée par les averses sur la moitié Est allant de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose et Saint Benoît.A l'opposé le soleil brille avec insolence sur toute la moitié Ouest.En fin de matinée et en début d'après midi les éclaircies sont plus larges sur le littoral de la moitié Est même si localement vers Sainte Rose le ciel reste souvent encombré avec un risque pluvieux persistant .Temps humide également observé dans la région de Salazie.Sur les pentes et dans l'intérieur la couverture nuageuse péi marque timidement son territoire. Son épaisseur est modeste et les averses rares.Les sommets s'exposent fièrement au soleil.Les éclaircies dominent sur le littoral Ouest et Sud.Les fortes rafales pouvant dépasser 70km/h sont bien ressenties toute la journée sur le littoral Sud et Sud Ouest et à un degré moindre vers Sainte Marie et Saint Denis.En cours de matinée le vent peut rentrer de façon atténuée jusque la Possession.La mer est agitée à localement forte sur les côtes Ouest et Sud avec une houle de 1m50 à 2m.La houle est de 2m à 2m50 sur les côtes Sud-Est , Est et Nord Est.La mer est agitée près des côtes Nord mais forte au large.La moitié Est de Saint Jospeh à Sainte Marie reste sur la trajectoire des paquets nuageux poussés par l'alizé. On notera encore des averses probablement moins fréquentes que celles de la nuit précédente.Sur la moitié Ouest le ciel est peu nuageux à dégagé.La nuit est fraîche et parfois froide dans les hauts .L'alizé s'essouffle.des averses touchent encore la moitié Est le matin mais la masse d'air s'assèche graduellement.Les températures sont à la hausse sur la moitié Ouest Mardi et sur l'ensemble de l'ïlequi s'annonce comme une journée ensoleillée.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° Celsius