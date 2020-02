Venteux et pluvieux, le Nord et le Nord-Ouest ne seront plus abrités mercredi puis jeudi

Prévisions pour la nuit du 10 au 11 Février



➡️ Des nuages défilent dans le ciel Sud et Est et lâchent des averses plus fréquentes dans la région du volcan, sur le Sud sauvage et vers Sainte Rose.

Sur le Nord et l'Ouest le risque pluvieux est faible.



🎏 Le vent souffle en rafales surtout vers Sainte Rose et entre Saint Leu et l'Ermitage. Les rafales peuvent encore temporairement dépasser 70km/h.



🌊 La mer est agitée à localement forte avec une houle de Sud-Est de 3m environ sur les côtes Sud-Est et Est.



🌡️ Les températures minimales varient de 21° à 25° sur le littoral du Sud-Est au Nord-Ouest.

Dans les hauts elle voyagent entre 10 et 15° pour les plus fraîches.



Prévisions pour le mardi 11 Février



Conditions prévues mardi matin

Humide sur une bonne partie de l'île le matin. Fortes rafales sauf sur le Nord et le Nord-Ouest.



➡️ Le matin les averses persistent sur le Sud et l'Est. Le Nord et l'Ouest sont plus abrités.



➡️ L'après-midi le ciel est souvent nuageux mais précipite moins.



🎏 Le vent est soutenu et n'épargne que le Nord et le Nord-Ouest.

Vers Sainte Rose, Saint Benoît et entre Saint Leu et Saint Gilles il peut atteindre 80km/h en rafales.



🌊 La mer est agitée à forte sur les côtes Sud et Est avec une houle de Sud-Est qui atteint 3m à 3m50 en matinée.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont moins chaudes sur une large moitié Sud-Est en raison du vent et de la pluie. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h07 le 11 -- Coucher du soleil : 18h56 le 11



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1008.3 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 28/29 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 25

Rafales rapportées par les stations de Météo France à 15h : Saint Denis notamment a bénéficié d'une journée bien calme alors que le vent a souvent été incessant notamment sur les plages de l'Ouest ou vers Sainte Rose et Saint Benoît. 81km/h à Piton Sainte Rose, 70 à Saint Benoît et 68 à la Saline.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: venteux sur les Iles Soeurs.

Pour mardi les vents sont soutenus sur la Réunion mais Maurice est encore plus exposée avec des rafales qui pourront localement atteindre 90km/h(rouge).

Tendances générales pour les 12 et 13 Février