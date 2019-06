Vents moins forts mais le temps devient progressivement plus humide Lundi

Belle journée sur les plages

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

l'alizé soutenu

ralentit progressivement et encore plus nettement demain lundi alors que la masse d'air gagne en humidité.

les régions Est allant de Saint Jospeh à Gillot en passant par Saint André:

à l'ouest des régions précédentes:

2:

3:

Lundi

: le vent baisse encore d'un cran. Humidité en hausse sur la moitié Est. Davantage de nuages l'après midi sur la moitié Ouest avec des averses localisées.

4:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 23 05h50Graphique: averses plus nombreuses touchant la moitié Est lundi matin selon Arome. METEO FRANCE-[a]la nuit a été ponctuée par de nombreux et brefs passages d'averses. Météo France relève 16.6mm en 3 heures à Bras-Panon. Ce matin des paquets nuageux mouillent encore la moitié Est sur le littoral comme dans les hauts.Au fur et à mesure de la matinée les éclaircies s'imposent. Mais le risque d'une averse passagère demeure notamment entre Sainte Rose et Saint André et dans les hauts associés.Une fois le soleil couché le temps a tendance à redevenir humide avec des passages d'averses durant la nuit prochaine.Le vent souffle encore en rafales qui peuvent atteindre 50/60km/h à Gillot comme à Bras-Panon ou au volcan.NB: ciel souvent encombré ce matin au volcan avec des ondées passagères. Des éclaircies dans la journée mais le ciel restera changeant et parfois pluvieux.-[b]le soleil matinal brille sans entrave. Le thermomètre réagit et on peut espérer 28° voire 29° dans la région des plages de l'Ouest. Météo France a relevé 29° hier à la Saline.Ciel dégagé ce matin au Maïdo où Météo France relève 6.7° sous abri à 6heures.Cet après midi la couverture nuageuse sur les pentes des reliefs devrait être un peu plus dense que lors de ces dernier jours.Quelques averses sont possibles. Les nuages peuvent descendre vers la côte en fin d'après midi.Le vent est faible sur les plages de l'Ouest et sur le Nord Ouest.Les rafales atteignent 50/60km/h à Pierrefonds.Le ciel se dégage en grande partie la nuit prochaine. La fraîcheur s'installe vite dans les hauts.la haute mer est houleuse. La houle d'alizé peut dépasser 3m.Température du lagon: autour de 25°.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 11° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 19° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent Dimanche.Patrick Hoareau.