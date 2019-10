Vérifier que vous êtes inscrit sur une liste électorale sur le téléservice d’Interrogation de la Situation Électorale (ISE)

Le 11/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 168

Depuis le 12 mars 2019, un nouveau téléservice a été déployé à l’attention de tous les électeurs. La téléprocédure d’Interrogation de la Situation Électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout support numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone).Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.Ce téléservice est disponible sur le site www.service-public.fr à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 S’il s’aperçoit qu’il n’est pas inscrit, il doit contacter sa commune d’inscription.Coordonnées du service élections de Saint-Paul : election.verification@mairie-saintpaul.fr ou 0262.34.49.40Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales introduites par les lois du 1er août 2016. L’ensemble de ces dispositions facilitent l’accès au vote en permettant une inscription sur les listes électorales au plus proche du scrutin., (dont le premier tour est prévu le 15 mars 2020), il est possible de s’inscrire ou de changer de commune d’