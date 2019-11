Vicky, jeune Zoréole de 22 ans, actrice X... et féministe

Le 12/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 3462

Victoria Beauregard, 22 ans, actrice x, sera à La Réunion ce weekend dans le cadre de deux soirées Jacquie et Michel. La jeune femme, de père réunionnais, se livre sur son parcours et se dit très heureuse de retrouver l'île où elle a vécu pendant 14 ans.

Oté comen i lé ? C'est Victoria Beauregard, Vicky pour les intimes, jeune zoréole de 22 ans, actrice X depuis bientôt 3 ans. Je viens saluer mon public réunionnais, peut-être se retrouvera-t-on au cours du week-end ?Du jour exact non, mais c'est une chose à laquelle je pensais depuis quelque temps.Je n'ai pas remarqué de différences en soi, mais j'ai surtout découvert l'envers du décor, comment se passe un tournage, lespréparations avant...Dans le porno, la femme est au centre de l'attention généralement, c'est elle qui est valorisée justement la majorité du temps. Se lancer dans ce métier est aussi un acte d'émancipation, celui de se dire ok j'ai l'envie et le courage de le faire, peu importe le jugement ou le regard des autres. En plus les femmes sont mieux payées que les hommes dans ce milieu.Alors y'a le plaisir et l'argent bien évidemment, mais il faut aussi beaucoup de sérieux, un tournage de qualité ne se fait pas comme ça en choisissant acteurs et actrices et en allumant une caméra.Bien sûr bien souvent on démarre comme ça, mais ça fait un bout de temps que je travaille sur des projets plus sérieux et travaillés que de simples scènes. Des films diffusés sur Canal + notamment, où le travail de comédie est plus important ou les textes de films sont travaillés autant que les scènes x.C'est plutôt valorisant et sinon hommes et femmes ça se passe toujours très bien. Les gens ont tendance à être curieux vis-à-vis de ce mode de vie et je n'ai aucune gêne à échanger à ce sujet. Au contraire.Ils n'ont eu aucun problème avec ça, mes parents sont très ouverts et du moment que je suis heureuse ils le sont aussi.Mon père est réunionnais, j'ai vécu 14 ans sur l'île et la plus grande partie de ma famille s’y trouve. Je suis une zoréole confortablement installée en métropole, mais qui reste très attachée à son Piton de la Fournaise et qui est très heureuse de le retrouver.Ah ah il faudra venir le voir pour savoir...Je reviens tout juste d'un salon de l'érotisme à Metz et après la Réunion j'en ai un autre à Bâle en Suisse, d'autres tournages s'ensuivront.Voir ma famille en leur faisant la surprise de ma venue, passer voir quelques amis et profiter du soleil, parce qu'en ce moment en métropole le froid commence à bien s'installer à nouveau. Je serais bien restée plus longtemps pour faire davantage de choses, mais je pense qu'à l'avenir d'autres projets ou rien que mon envie personnelle me feront revenir.Pour ceux qui me suivent déjà et me connaissent, je tiens à les remercier et à leur faire des bisous. À ceux qui vont me découvrir, j'espère que ce que vous découvrirez et verrez vous plaira et je vous fais la bise aussi. 😘