Victoire du 8 mai 1945: Les lieux et horaires des cérémonies

Le 07/05/2019 | Par N.P | Lu 649

À l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945 - m arquant la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde guerre mondiale - des cérémonies avec dépôt de gerbes sont prévues ce mercredi aux quatre coins de l'île.



Les Anciens Combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires sont particulièrement conviés à y assister.



Les lieux et horaires :