(Vidéo) Arrestation d'Eric Drouet, un des meneurs des Gilets jaunes

Le 03/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 194

Eric Drouet, l'un des meneurs du mouvement des "gilets jaunes", qui s'était notamment fait connaitre par son appel à "rentrer dans l'Elysée", a été interpellé hier soir près des Champs-Elysées à Paris et placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.



Eric. Drouet, un des initiateurs de la première mobilisation nationale des "gilets jaunes" le 17 novembre, a été arrêté alors qu'il revenait des Champs-Elysées où il avait appelé d'autres sympathisants à se rassembler pour y déposer des bougies en l'honneur des victimes du mouvement.



Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce chauffeur routier pour lequel le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dit sa "fascination" avait appelé dans une vidéo sur Facebook à mener une "action" sur la célèbre artère parisienne. "Ce soir, on va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs (...) On va tous y aller sans gilets", expliquait-il.



Le 22 décembre, M. Drouet avait déjà été interpellé lors de l'Acte VI des manifestations à Paris pour "port d'arme prohibé" - un bâton - et sera jugé le 5 juin en correctionnelle.



Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette nouvelle arrestation: "De nouveau Éric Drouet interpellé. Pourquoi ? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune".