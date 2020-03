[Vidéo] Coronavirus : Les plus de 70 ans sacrifiés ?

Le 22/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1932

Une vidéo, tournée discrètement lors d’une réunion dans un hôpital, présente la réalité du terrain du personnel soignant. Le personnel découvre les consignes terrifiantes qu’ils doivent suivre pour pallier aux manques de moyens.





Depuis plusieurs jours, les rumeurs disant que les personnes de plus de 70 ans ne devaient plus être réanimé en cas d’infection au COVID-19. Mais cela restait au stade de rumeur. Une caméra cachée lors d’une réunion pourrait transformer les « on dit » en vraie information.



La vidéo a été mise en ligne le 20 mars. La scène se passe lors d’une réunion dans un hôpital public. L’équipe composée d’aides-soignantes selon le titre reçoit les consignes d’une supérieure. La première concerne les plus de 70 ans justement. « De toute façon, les plus de 70 ans… » avant de se frotter les mains. La personne filmant la scène confirmant le message par un texte.



L’autre mauvaise surprise arrive lorsque la cadre déclare que l’hôpital ne diagnostiquera plus par manque de tests. Après l’explication concernant le peu de masques à disposition, la supérieure déclare aux aides-soignants qu’ils n’auront droit qu’à 2 ou 3 jours d’arrêt de travail en cas de COVID-19. Ils devront alors revenir travailler avec un masque.



Une vidéo qui fait froid dans le dos sachant que le pic de l’épidémie est sûrement devant nous.