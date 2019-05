[Vidéo] Jeux des îles 2019 : Quand Grey Mauritius "declare piti ki pa pou li" !

Le 21/05/2019 | Par E. Moris | Lu 102

Lire l'intégralité de l'article en cliquant...

Non seulement c'est la même idée, mais ils ont pris les mêmes plans caméra pour une compétition internationale !On savait que chaque chef d'oeuvre est inspiré de quelque chose ou de quelqu'un mais delà à plagier sur une vidéo officielle des Jeux Olympiques de Rio 2016 ! Il fallait le faire, et ils l'ont fait !Le tout nouveau directeur artistique de l'agence Grey Mauritius, Jacques Catherine, celui-là même qui avait singé le logo du Reform Party, semble se perdre dans ses explications et parle de "similitudes fortuites" et de "parallel thinking".