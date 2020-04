[Vidéo]Le Covid-19 réveille les gilets jaunes: "La maladie c’est le système colo-capita-liste"

Le 12/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1216

Dans une vidéo diffusée en direct ce soir par la page Facebook du QG des Zazalé, on peut voir un activiste taguer une publicité d’une grande surface. Habillé d’une combinaison bleue et d’un masque, il inscrit un message sur les immenses panneaux:



"Corona, un symptôme… La maladie c’est le système colo-capita-lisme".



Il termine en dessinant avec sa bombe de peinture noire, une main en posture du "doigt d’honneur", le tout au rythme de la chanson "Mon Peï" de Baster.



Cette crise du coronavirus et ses conséquences, notamment sur les prix des produits alimentaires, pourrait bien réveiller la colère des gilets jaunes.